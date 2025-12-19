ضياء رشوان: لا يوجد أي ترتيب للقاء بين الرئيس السيسي ونتنياهو

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن عملية التسييس في صفقة الغاز مع إسرائيل تتم من الجانب الإسرائيلي بقيادة رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه لا يوجد أي مسئول مصري تحدث في هذا الإطار، بخلاف الوضع في إسرائيل الذي يتحدث أعلى مستوى سياسي عن الأمر.

وأوضح أن نتنياهو يبحث عن الخروج من العزلة السياسية التي يعيشها في الوقت الحالي، ما يدفعه إلى محاولة تسييس هذا الملف، مستشهدًا بأنه سبق الحديث عن الصفقة ترويج شائعة عن لقاء سيجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونتنياهو.

وشدد على أنه لا يوجد أي ترتيب للقاء بين الرئيس السيسي ونتنياهو، موضحًا أن ترويج هذه الشائعة جاء لأغراض تجارية واقتصادية لأنها سبقت الحديث عن الصفقة.

ونوه إلى أن مصر لا يمكن الضغط عليها بأي حال من الأحوال من خلال هذه الصفقة، موضحًا أنه على مدار سنوات حرب غزة تمسكت مصر بموقفها بشكل كامل دون التحرك قيد أنملة.

ولفت إلى أن مصطلحات الرئيس السيسي تجاه إسرائيل ورسائلها لشعبها كانت الأقوى من بين المواقف المصرية على مدار تاريخ هذه القضية، مشددا على أن صفقة الغاز مرتبطة بهدف مصري لتكون مركزا إقليميا للغاز وأن الصفقة لا يمكن أن تؤثر على أي من الثوابت المصرية.



