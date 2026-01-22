رئيسة المكسيك: إرسال أفراد من عصابات المخدرات إلى أمريكا قرار سيادي

أعلنت المكسيك، إرسال 37 فردا من عصابات المخدرات إلى الولايات المتحدة بناء على طلب وزارة العدل الأمريكية، فيما قالت الرئيسة كلوديا شينباوم، اليوم الأربعاء، إن ذلك "قرار سيادي" لحكومتها.

وجاءت تصريحات شينباوم ردا على انتقادات من محللين ومعارضين، قالوا إن عمليات إرسال أفراد العصابات أمس الثلاثاء جاءت نتيجة لضغوط متزايدة من جانب واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد باتخاذ إجراء عسكري ضد عصابات المخدرات.

وأوضحت شينباوم، أنه بالرغم من أن إرسال أفراد العصابات تم بناء على طلب الحكومة الأمريكية، إلا أن القرار اتخذه مجلس الأمن القومي بعد تقييم ما هو "مناسب للمكسيك" ومن منظور "الأمن القومي" للبلاد.

وأضافت شينباوم، خلال مؤتمرها الصحفي الصباحي المعتاد، بأن "المكسيك تأتي أولا فوق كل اعتبار، حتى لو طلبوا كل ما يحق لهم طلبه.. إنه قرار سيادي."

وقد اضطرت شينباوم، التي حظيت بالإشادة لإدارتها المتزنة لعلاقاتها مع ترامب، إلى الموازنة الدقيقة بين تقديم تنازلات للإدارة الأمريكية من ناحية وإبراز القوة على المستويين الداخلي والدولي من ناحية أخرى.