إستونيا: سجن شخص 3 سنوات بعد إدانته بالتجسس لصالح روسيا

قضت محكمة في إستونيا، بسجن رجل يحمل جنسية مزدوجة لمدة ثلاث سنوات بتهمة التجسس لصالح روسيا، وذلك في خضم الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وأُدين الرجل "48 عاما"، والذي يحمل جوازي سفر إستونيا وروسيا، بتهمة تمرير معلومات إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وذكرت وسائل إعلام إستونية، أن الحكم صدر بناء على اتفاق بين المحكمة والمتهم، الذي كان يعمل حارسا أمنيا في منطقة الانتظار بمعبر كويدولا الحدودي، الواقع جنوبي الدولة البلطيقية العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووفقا للتقرير، يُزعم أن الرجل قام بنقل معلومات حول الأنشطة في نقطة التفتيش وموظفيها إلى ضابط في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حددته السلطات، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2025.