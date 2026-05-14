مقتل 5 جنود و7 مسلحين في الاشتباكات جنوب غرب باكستان

قال الجيش الباكستاني إن اشتباكات مع متمردين في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب باكستان اليوم الأربعاء أسفرت عن مقتل خمسة جنود، بينهم ضابط برتبة ميجور. وقالت جماعة انفصالية محظورة إنها هاجمت الجنود.

ووفقا للجيش، شنت قوات الأمن عملية في منطقة برخان بالإقليم لطرد المتمردين الذين تزعم إسلام أباد أنهم مدعومون من الهند. وأصدر جيش تحرير بلوشستان الانفصالي المحظور في الإقليم بيانا قال فيه إن مقاتليه هاجموا القوات، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار.

وقال الجيش إن من بين القتلى ضابطا برتبة ميجور، مضيفا أن القتال أسفر أيضا عن مقتل سبعة مسلحين.

ويواجه إقليم بلوشستان الغني بالموارد - أكبر أقاليم باكستان لكنه الأقل سكانا- منذ فترة طويلة تمردا من الجماعات الانفصالية بالإضافة إلى هجمات من حركة طالبان الباكستانية. ونفذ جيش تحرير بلوشستان، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية في عام 2019، العديد من الهجمات التي استهدفت قوات الأمن والمدنيين في الإقليم في السنوات الأخيرة.

ووصف الجيش المسلحين القتلى بأنهم أعضاء في "فتنة الهندوستان"، وهو المصطلح الذي تستخدمه السلطات الباكستانية للإشارة إلى المتمردين المدعومين من الهند.

وقد نفت الهند بشكل متكرر دعم الجماعات المسلحة داخل باكستان.