نظارات ماكرون الشمسية تثير ضجة حول العلامة الفاخرة

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبعض السخرية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بسبب ارتداء نظارة شمسية في المنتدى الاقتصادي العالمي.

ومع ذلك، عرضت العديد من الصحف صورة لماكرون وهو يرتدي نظارة شمسية، والتي كان يرتديها بسبب عدوى في العين – على صفحاتها الأولى.

وتلقي صانع النظارات الشمسية الفاخرة الفرنسي الصغير الكثير من الاستفسارات. وتوقف المتجر الإلكتروني لعلامة "هنري جوليان" بشكل مؤقت بسبب مستوى الطلب.

وقال ستيفانو فولشير، رئيس شركة "اي فيجن تيك"، وهي الشركة الأم الإيطالية للعلامة التجارية الصانعة للنظارات، لشبكة "ار تي ال": "أصدقاؤنا والعملاء بدأوا يسألوننا عما إذا كانت هذه نظاراتنا، مما يجعلنا فخورين حقاً".

وقال إنه تم بالفعل تلقي مئات من رسائل البريد الإلكتروني والاستفسارات.

وأضاف فولشير: "في المتوسط، ننتج 100 من نماذج باسيفيك هذه سنويا، ولكن نظرا لحجم الاهتمام الذي يتلقونه، قد نضطر إلى إنتاج ألف نظارة هذا العام".

وعلى إنستجرام، تعلن علامة هنري جوليان بالفعل عن النظارة، بسعر 659 يورو (770 دولارا)، مع صورة تظهر ماكرون يرتدي النظارات في دافوس.