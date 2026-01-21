تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة الأحد المقبل، من برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة dmc، الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، تتحدث خلاله عن مشوارها الفني، وأهم محطاتها في الدراما العربية، وكواليس أعمالها، بالإضافة إلى جوانب إنسانية وشخصية من حياتها.

أما حلقة يوم الاثنين، فتأتي احتفاءً بـالتراث الغنائي الصعيدي وأغاني الجنوب، في سهرة طربية تستضيف خلالها إسعاد يونس كلًا من المنشد والمطرب وائل الفشني، وكروان الصعيد أحمد عادل، إلى جانب الفنان جابر المبلي، حيث يقدم الضيوف مجموعة من الأغاني التراثية التي تعكس أصالة وروح الجنوب المصري.