تمكنت قوات الدفاع المدني في المنيا، منذ قليل، من استخراج جثة أحد المفقودين أسفل عقار المنيا الذي تعرض للانهيار أمس الأربعاء، والمكون من 5 طوابق، في منطقة مضرب الأرز غرب مدينة المنيا.

وتبين أن الجثمان المعثور عليه لللشاب عبدالله محمد، 25 عاما، والذي فارق الحياة جراء حادث انهيار العقار.

وأكد عدد من شهود العيان، أن العقار قد يكون أسفل ركامه مفقودين آخرين وأطفال، خاصةً وأن العقار كان مأهولا بالسكان، في إشارة إلا أنهم بمجرد سقوط حائط بالطابق الثالث من العقار حاولوا إنقاذ السكان وإخراجهم لكن الوقت المتاح لم يكن كافيا لذك، حيث انهار المنزل بالكامل خلال عشر دقائق.

وأفاد شهود عيان، بأن الشاب عبدالله، كان قد أنقذ والدته المسنة وشقيقتيه، حيث كانت الأسرة تقطن الطابق الثاني من المنزل، وأنه حين هم بالدخول لمساعدة الآخرين على مغادرة المنزل قبل انهياره وقع حادث الانهيار وهو في منطقة (بير السلم)، حيث دُفن تحت الأنقاض ولم يُعثر عليه إلا بعد حوالي 24 ساعة من الحادث.

من جهتها، تباشر النيابة العامة بمدينة المنيا، بإشراف المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، تحقيقاتها في واقعة انهيار العقار، الذي أودى بحياة شاب وتسبب في إصابة 4 أشخاص آخرين حتى الآن، فيما لا تزال جهود البحث جارية عن مفقودين، فيما تم القبض على صاحب العقار وجارٍ التحقيق معه.

وكلفت النيابة العامة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع الوحدة المحلية في مركز المنيا، بمعاينة موقع العقار المنهار، وإعداد تقرير بحالة المنزل، وتحديد أسباب الانهيار ومدى تأثر المنشآت المجاورة.

كانت منطقة مضرب الأرز غرب مدينة المنيا، شهدت سقوط جزئي لمنزل مأهول بالسكان، مكون من 5 طوابق، ما تسبب في وفاة شاب وإصابة 4 أشخاص آخرين، وجاري البحث عن مفقودين.

وخلف حادث الانهيار دمارا كاملا وأوضاع صعبة لـ 15 أسرة، بينهم مسنين وأطفال ومطلقات وأرامل، فيما تبين أن المنزل المنهار تسبب في تصدع جميع المنازل المجاورة، فضلا عن تهدم أجزاء من المنزلين المجاورين له والمنزل المواجه، حيث تم إخلاء هذه المنازل من سكانها.

بدوره، انتقل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ؛ لمتابعة الموقف ميدانيا والاطمئنان على سلامة المواطنين، حيث وجه المحافظ بتوفير جميع سبل الدعم الفني واللوجستي، وتسخير الإمكانيات المتاحة، مع استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية والأمنية بالموقع حتى الانتهاء الكامل من رفع الأنقاض، والتأكد من سلامة العقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال الواقعة.