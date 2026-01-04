عطل في الاتصالات يتسبب في توقف شبه كامل لحركة الطيران في اليونان

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية المحلية (إي.آر.تي) اليوم الأحد نقلا عن هيئة الطيران المدني في البلاد أن عطلا في الاتصالات تسبب في توقف شبه كامل لحركة الطيران في اليونان.

وأضافت الهيئة أن جميع مطارات البلاد تضررت، بما في ذلك مطاري أثينا وسالونيكا الدوليين. وتم إبلاغ المسافرين عبر رسالة نصية.

وتكمن المشكلة في أنظمة الاتصالات اللاسلكية المركزية المستخدمة من قبل مراكز مراقبة المجال الجوي اليوناني، طبقا لهيئة الطيران المدني اليونانية. ويبدو أن مراقبي الحركة الجوية لم يتمكنوا من التواصل فيما بينهم.

وذكرت الهيئة أن المشكلة الفنية التي حدثت بهذا الشكل لأول مرة لا تزال قيد التحقيق.

وأوضحت أنه تم استدعاء هيئة الأمن السيبراني الوطنية وجهاز الاستخبارات اليوناني لبحث المشكلة.

وأشارت النتائج الأولية إلى وجود خلل في برج إذاعة على بعد نحو 60 كيلومترا غرب أثينا.

واستبعد جهاز الاستخبارات أن يكون هناك تخريب في البرج، بينما قالت رابطة مراقبي الحركة الجوية إنه لا يوجد ما يشير إلى هجوم سيبراني.

وقال رئيس الرابطة باناجيوتيس بساروس لهيئة الإذاعة والتلفزيون "أنظمتنا قديمة"، مضيفا أن المراقبين حذروا السلطات مرارا وتكرارا من البنية التحتية القديمة وقدموا شكاوى على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وبدا المجال الجوي شبه خال على موقع (فلايترادار24) وهو خدمة تتبع الرحلات الجوية عبر الانترنت في الوقت الفعلي. وطبقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية المحلية (إي.آر.تي)، تم تحويل مسار جميع الرحلات المتجهة إلى المجال الجوي اليوناني.