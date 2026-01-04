تشكيل الكاميرون لمواجهة جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم

أعلن ديفيد باجو، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، التشكيل الرسمي لمنتخب الأسود غير المروضة، لمواجهة جنوب إفريقيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب المدينة بالرباط، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير الجاري.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في الدور ربع النهائي مع منتخب المغرب، الذي تفوق في وقت سابق من اليوم، على حساب منتخب تنزانيا.

ويدخل منتخب الكاميرون مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: ديفيس إيباسي.

خط الدفاع: تشي مالون، صامويل كوتو ونوهو تولو

خط الوسط: آرثر آفوم، جونيور تشاماديو، دارلين يونجوا وكارلوس باليبا

الهجوم: بريان مبيومو، كريستيان كوفاني وداني ناماسو.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: سيمون أوموسولا، أبوبكر ناجيدا، جان أونانا، سيمون نجاباندوتنبو، اينزو بويومو، جرزينو نيامسي، كريستوفر ووه، باتريك سوكو، جورج كيفين نكودو، فرانك ماجري، إيتا إيونج، إيريك إبيمبا، كريستيان باسوجوج، أوليفيه كيمين وأرنولد مايل كامديم.