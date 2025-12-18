كيف يقيم النقاد الجزء الثالث من سلسلة أفاتار؟

أصبح فيلم أفاتار: النار والرماد متاحا في السينمات على مستوى العالم، بعد انتظار من محبي السلسلة الشهيرة، حيث ينافس الفيلم في موسم أفلام رأس السنة، بقصة تستكمل حكاية صراع البشر مع سكان كوكب باندورا.

سلسلة أفتار الشهيرة من إخراج جيمس كاميرون، وبطولة: سام ورثينجتون، زوي سالدانيا، سيجورني ويفر، ستيفن لانج، وتصل مدة عرض الجزء الجديد إلى 3 ساعات و17 دقيقة.

وقد عُرض الجزء الثاني عُرض لأول مرة في 2022، وحقق إيرادات تجاوزت 2.32 مليار دولار، ليصبح ثالث أعلى فيلم تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما الأمريكية، وصدر الجزء الأول منه عام 2009، من تأليف جيمس كاميرون وجوش فريدمان وأماندا سيلفر وريك جافا، وبلغت ميزانيته 250 مليون دولار.

ويأتي الجزء الجديد مع كثير من التوقعات والترقب، ولكن حتى الآن أغلب المراجعات النقدية التي كتبت عن أفتار: النار والرماد سلبية بدرجة كبيرة، فقد وصف نيكولاس باربر، من بي بي سي، "الجزء الثالث من سلسلة أفلام جيمس كاميرون الضخمة عبارة عن 197 دقيقة من رسومات شاشة، وحوارات ركيكة، وحبكة فضفاضة، وحكاية ساذجة".

مضيفا: " الجزء الثالث أفاتار: النار والرماد يُشير بقوة إلى أنه يجب عليه التوقف قبل فوات الأوان، فكل جزء من سلسلة "أفاتار" حتى الآن كان أطول وأقل جودة من سابقه".

واكتفى كلاريس لوفري، من إندبندنت، بمنح الفيلم ثلاث نجوم فقط، ووصف العمل أنه "مزيد من نفس الشئ، لقد أصبح الفيلم مملاً"، "لا يزال فيلم جيمس كاميرون الملحمي الأزرق مثيرًا للإعجاب من الناحية البصرية، لكن من المحبط قلة الأدوار التي يمنحها لممثليه".

وقالت الناقدة جينفير وادريل إن فيلم "أفاتار: النار والرماد" أطول بساعة على الأقل من اللازم، و"يعتمد في معظمه على حبكات مبتذلة وعنصرية متأصلة، وتزداد العنصرية وضوحًا مع مجموعة الأشرار الجديدة، الذين يجسدون كل الصور النمطية المتوحشة التي شاهدتها من قبل، مجتمعة في قالب واحد"، وفق مقال لها في منصة vaildaily.

ومنحته جينفير نجمتان فقط، بينما قالت إن الفيلم يستحق المشاهدة على المستوى البصري، "يتميز الفيلم بجاذبية بصرية مماثلة للأجزاء السابقة من السلسلة، مع مشاهد حركة أكثر ومشاهد طبيعية أقل".

بينما الفيلم يواجه نقدا حدا، هناك احتمالية أن يستمر صُناعه في إنتاج أجزاء جديدة، حيث قد أعلن كاميرون في وقت سابق استعداده لإخراج الجزأين الرابع والخامس، مشيرًا إلى أن الجزء الرابع سيُعرض عام 2028، بينما سيكون الجزء الخامس والأخير في 2031.