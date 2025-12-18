383 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية

اقتحم 383 مستوطنا، الخميس، المسجد الأقصى لمناسبة عيد الأنوار اليهودي "الحانوكا"، بحراسة من الشرطة الإسرائيلية.

وقال مسئول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن 383 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بالفترتين الصباحية وبعد صلاة الظهر وسط حراسة شرطية.

ووفق المسؤول، جرت الاقتحامات من خلال باب المغاربة عند الجدار الغربي للمسجد، على شكل مجموعات ووسط حراسة ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

ورافقت الاقتحامات انتهاكات للمسجد بما فيها أداء الصلوات والطقوس التلمودية، بحسب المصدر ذاته.

وبدأ "عيد الأنوار" اليهودي مساء الأحد الماضي ويستمر أسبوعا، ويتوقع أن تتكثف خلاله الاقتحامات للمسجد الأقصى.

وعادة تتكثف الاقتحامات للمسجد خلال الأعياد اليهودية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية سمحت أحاديا، عام 2003، للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى ومنذ ذلك الحين ارتفعت أعدادهم سنويا.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عارضت منذ ذلك الحين الاقتحامات وطالبت بوقفها، لكن دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.