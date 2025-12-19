ترامب يدعو أوكرانيا إلى التحرك سريعا لإنهاء الحرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كييف، اليوم الخميس، إلى أن تكون أكثر تفاعلا في جهود إبرام اتفاق سلام لإنهاء الحرب في روسيا.

ولدى سؤاله عن المحادثات المقرر أن تستمر خلال مطلع الأسبوع المقبل في ميامي بولاية فلوريدا، أجاب ترامب بأن المفاوضات تقترب من التمخض عن حل "لكنني آمل أن تتحرك أوكرانيا بسرعة".

وأضاف: "كما تعلمون، أنهم يستغرقون وقتا طويلا في كل مرة وتغير روسيا رأيها"، وزعم أن "27 ألف جندي لقوا حتفهم الشهر الماضي".

وهناك اجتماعات إضافية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا خلال مطلع الأسبوع المقبل، فضلا عن المحادثات الأمريكية- الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المفاوضين الأوكرانيين في طريقهم إلى الولايات المتحدة بالفعل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس- أوكرانيا"، وأضاف: "سيكون فريقنا في الولايات المتحدة يومي الجمعة والسبت".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الاجتماع بين ممثلي موسكو والحكومة الأمريكية مخطط لعقده في ميامي.