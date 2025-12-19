قال المرشح محمد زهران، الذي حل ثالثًا في الحصر العددي الذي أعلنته اللجنة العامة بالمطرية بفارق نحو 400 صوت عن المتقدم وائل الطحان، إنه تقدم بتظلم رسمي على النتائج.

وأضاف زهران في تصريح لـ”الشروق” أن التظلم تم خلال عشر دقائق أمام اللجنة، سرد خلاله كافة الخروقات والتجاوزات والانتهاكات التي طالت العملية الانتخابية، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن القبض على أكثر من 25 متورطًا في قضايا رشوة انتخابية يمثل دليلًا على هذه المخالفات، موضحًا أن 32 واقعة موثقة بالفيديو ضمها ضمن ملف التظلم.

ودعا زهران الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.