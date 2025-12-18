التصريح بدفن جثمان شاب لقي مصرعه أسفل عقار المنيا المنهار

قررت النيابة العامة بمدينة المنيا، بإشراف المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، التصريح بدفن جثمان الشاب عبدالله محمد، الذي لقي مصرعه أسفل العقار المنهار المكون من 5 طوابق بشارع مضرب الأرز غرب مدينة المنيا، والذي أسفر كذلك عن إصابة 4 أشخاص آخرين.

كانت النيابة العامة انتدبت مفتش الصحة، والذي عاين الجثمان وأكد حدوث الوفاة نتيجة سقوط المنزل عليه جراء الانهيار، وعدم وجود شبهة جنائية.

كان اللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد مصطفى دعبس مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بانهيار عقار مكون من 5 طوابق، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية واتخاذ الإجراءات اللازمة.