شهدت منطقة السناهرة، التابعة لدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب إثر طعنة بآلة حادة "سكين" بسبب خلافات على ثمن تليفون محمول.

وتلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول "مصطفى محمد الصافي يوسف"، مقيم بناحية السناهرة التابعة لدائرة المركز إلى المستشفى العام مصابًا بطعنة نافذة في الصدر وتوفي عقب وصوله مباشرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحُرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية والمقدم محمود هندي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، وذلك من أجل المساهمة في سرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، لحدوث مشاجرة بينهما على ثمن تليفون محمول، قام على أثرها المتهم بطعن المجني عليه في صدره طعنة نافذة، توفي على أثرها.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتمكن ضباط قسم شرطة كفر الدوار من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، "سكين".

وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض جثمان المجني عليه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الطب الشرعي.