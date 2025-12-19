قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الفترة الحالية من العام تشهد دائما انتشارا للفيروسات التنفسية بسبب تغير الفصول، مشيرا إلى أن «الإنفلونزا والبرد» هما أكثر الأنواع نشاطا هذه الأيام.

وطمأن خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» المواطنين بشأن الوضع الوبائي، قائلا: «الوضع الحالي لا يدعو للقلق أبدًا، لا يوجد وباء.. ما هو موجود الآن هو فيروس الإنفلونزا، وأكثر الأنواع انتشارًا H1N1».

وأوضح أن الحالات المسجلة في الوقت الحالي «كثيرة شوية»؛ ولكن هذا الأمر متوقع بهذه الفترة من العام، مشيرا إلى أن تحور أو تغيير الفيروسات من شكلها كل بضع سنوات؛ يجعل الأعراض تبدو أشد في بعض المواسم لعدم تكيف مناعة الجسم مع الشكل الجديد للفيروس.

وأكد أن الوضع في مصر تحت المتابعة والرقابة و«الغالبية العظمى من الحالات تُشفى تماما»، مشددا أن «الوقاية تمثل مصدر الحماية الأولى» لا سيما فئات الأطفال وكبار السن.

وطالب بضرورة العزل المنزلي للمصاب، قائلا: «عندما يصاب الفرد بالبرد أو الإنفلونزا، فحماية له من المضاعفات وحماية للآخرين من العدوى، المفترض يقعد في البيت 3 أو 4 أيام، لابد من الراحة، سواء هو أراد أم لا، ولكن ذلك من أجل حمايته من المضاعفات التي تشمل النزلات الشعبية والالتهاب الرئوي، ويحمي الآخرين من انتقال العدوى، خاصة أفراد الأسرة».

وشدد على ضرورة استشارة الطبيب لوصف العلاج المناسب وتجنب المضاعفات، لا سيما المرضى من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، مثل كبار السن والأطفال الصغار وأصحاب الأمراض المزمنة في الصدر والقلب.

كما ناشد بالحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمي، مؤكدا أنه يقلل من حدة المرض ومدته ومضاعفاته؛ ولكنه لا يمنع الإصابة أو يمنح المناعة الكاملة من الفيروس.