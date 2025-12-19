المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا

خاض المنتخب الوطني المصري، بقيادة حسام حسن، أولى تدريباته على ملعب تغازوت بمدينة أكادير، في وقت متأخر من مساء أمس، الخميس، استعدادًا لمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري، في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تُقام بالمغرب.

وشارك في مران منتخب مصر 28 لاعبًا، وهم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح – مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ويرافق بعثة منتخب مصر حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة.

ووصلت بعثة منتخب مصر، إلى المغرب أمس الأول، الأربعاء، استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية، حيث يبدأ منتخب مصر مبارياته بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وأوقعت قرعة دور المجموعات منتخب مصر، الذي يشارك للمرة الـ27 بوصفه أكثر المنتخبات ظهورًا في البطولة، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا، الفائز باللقب عام 1996، وأنجولا وزيمبابوي.

ويبحث الفراعنة عن التتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخهم والأولى منذ 16 عامًا، خلال مشاركتهم في نسخة «أمم أفريقيا 2025» التي تُقام في المغرب من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.