سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طمأن أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، الجماهير على الحالة العامة لمعسكر منتخبنا الوطني في المغرب قبل خوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال سفير مصر في المغرب عبر قناة النهار: "كان هناك ترحيبًا وبهجة لوصول منتخب مصر إلى المغرب، ووسائل الإعلام المغربية اهتمت بوصول منتخب مصر إلى أغادير".

وأضاف: "السلطات المحلية سهلة إجراءات دخول البلاد بالإضافة إلى تأمين وحراسات خاصة حتى فندق الإقامة، وهو فندق مميز وتم تأمينه لدرجة عالية بسبب النجوم الكبار الموجودين في المنتخب".

قبل أن يختتم: "الكل في المغرب يقدر منتخب مصر بصفة عامة بالإضافة إلى العلاقات بين الشعبين وهناك محبة خاصة لمحمد صلاح وآخرين".