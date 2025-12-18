نتنياهو يعطي ضوءا أخضر لمشروع قانون محاكمة منفذي هجوم 7 أكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضوءا أخضر لمشروع قانون يسمح بمحاكمة أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، إن نتنياهو "أعطى الضوء الأخضر لمشروع قانون قدّمه عضوا الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) ويوليا مالينوفسكي (إسرائيل بيتنا)، يسمح بمحاكمة معتقلين فلسطينيين من منفذي هجمات 7 أكتوبر".

وذكرت أن "نتنياهو رفض بذلك طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إدراجهم ضمن قانون عقوبة الإعدام الذي يروج له".

وتابعت: "من المتوقع التصويت على مشروع القانون في قراءته الأولى الأسبوع المقبل".

وأضافت: "سيُطبّق القانون أيضا على الذين احتجزوا رهائن (أسرى إسرائيليين) في غزة".

وأوضحت أن المحاكمة ستجرى أمام محكمة عسكرية مُنشأة لهذا الغرض، مُخوّلة بما سمتها "محاكمة جرائم الإبادة الجماعية، وانتهاك سيادة الدولة، والتحريض على الحرب، ومساعدة العدو، وهي جرائم يُعاقب عليها بالإعدام".

وينبغي التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

ولم تكشف إسرائيل عن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023.

ولكن "يديعوت أحرونوت" أشارت إلى أن الحديث يدور عن أكثر من 300 معتقل.

يذكر أنه في 7 أكتوبر 2023، هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفقا للحركة.

ومنذ آنذاك، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة في غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت إسرائيل بدمار هائل، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.