«الشروق» تحلل نتائج الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات «النواب» في القاهرة

- "مستقبل وطن" يحقق العلامة الكاملة والمستقلون يفوزون بـ 4 مقاعد

- دائرة البساتين أقل نسبة مشاركة بـ 2% والمطرية الأعلى بـ 6.7%

- "المؤتمر" يفوز بأول مقعد له بحدائق القبة

- خسارة "مرشح الغلابة" ومرشح الجبهة الوطنية بالمطرية

أعلنت اللجان العامة نتائج الحصر العددي لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بمحافظة القاهرة، في 7 دوائر دخلت مرحلة الإعادة، إذ شهدت منافسة قوية بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، حيث تنافس في هذه الجولة 20 مرشحًا على 10 مقاعد، بواقع 9 مرشحين حزبيين و11 مرشحًا مستقلًا.

ووفقًا للحصر العددي، لدوائر القاهرة فقد تراوحت نسب المشاركة بين 2% إلى 6.7%، وحسم مرشحو حزب مستقبل وطن جميع المقاعد التي خاضوا عليها جولة الإعادة، إذ دخل الحزب الإعادة بأربعة مرشحين، وحققوا جميعهم الفوز، فيما خسر حزب الجبهة الوطنية مقعده بدائرة المطرية، بينما فاز حزب حماة الوطن بمقعد في دائرة حلوان، وخسر المقعد الآخر بالدائرة نفسها.

فيما حصد حزب المؤتمر أول مقاعده الفردية في انتخابات مجلس النواب بدائرة حدائق القبة، بفوز سعيد الوسيمي، في حين بلغ عدد المستقلين الفائزين في جولة الإعادة بمحافظة القاهرة أربعة مرشحين.

دائرة الزاوية الحمراء والشرابية

وفي دائرة الزاوية الحمراء والشرابية، فاز المرشح المستقل عمر وطني بعدد 19.515 صوتًا، بينما حصل منافسه المستقل أيمن فتحي السيد الذي أعلن انسحابه أمس واعتذاره عن استكمال السباق الانتخابي، زاعمًا وجود خروقات انتخابية و"حرصًا على سلامة أنصاره"، على 4.303 صوتًا. وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 436 ألف ناخب، وشارك في جولة الإعادة 28 ألفًا و102 ناخب، بنسبة مشاركة وصلت إلى نحو 6.4%.

دائرة حدائق القبة



أما دائرة حدائق القبة، والمخصص لها مقعد، فقد خاض غمار جولة الإعادة كلًا من سعيد رضا الوسيمي مرشح حزب المؤتمر، وسيد عيد مرشح حزب الوفد، والذي تم تصعيده لهذه الجولة، بدلًا من أحمد جعفر مرشح حزب مستقبل وطن، الذي وافته المنية يوم الخميس 11 ديسمبر الجاري.

وبحسب المؤشرات الأولية، فمرشح حزب المؤتمر، قد حسم مقعده إذ حصل على 7.192 صوتًا، بفارق 2.049 صوتًا عن المرشح الوفدي، الذي حصل على 5.143 صوتًا. وسجل عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 325 ألفًا و297 ناخبًا، وبلغ عدد المشاركين 13 ألفًا و189 ناخبًا، بنسبة مشاركة قدرت بنحو 4%.

دائرة المطرية



وفي دائرة المطرية، المخصص لها مقعدين وخاض المنافسة 4 مرشحين، ووفقا للحصر العددي، فقد فاز مرشح حزب مستقبل وطن وائل الطحان، بعدد أصوات 15.084، وكذا المرشح المستقل دودو العمدة الذي حصل على 16.949 صوتا، بينما خسر كلًا من علي الدمرداش مرشح حزب الجبهة الوطنية إذ حصل على 14.888 صوتًا، والمرشح المستقل محمد زهران، الملقب بمرشح الغلابة، والذي حصل على 14.633 صوتًا.

بلغ عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 490 ألفًا و661 ناخبًا، وشارك في جولة الإعادة 33 ألفًا و27 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى نحو 6.7%.

دائرة المرج



أما في دائرة المرج المخصص لها مقعدين، خاضت جولة الإعادة على مقعد واحد، بين مرشحين مستقلين وهما رامي الدمرداش وسيد درويش، وإذ حسم درويش مقعده بعدد أصوات 10.905 صوتًا، بينما حصل الدمرداش على 6.559، وذلك وفقا للحصر العددي. وسجل عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 502 ألفًا و104 ناخبين، وبلغ عدد المشاركين 13 ألفًا و965 ناخبًا، بنسبة مشاركة قدرت بنحو 2.8%

والجدير بالذكر أن المقعد الآخر للدائرة، حٌسم من الجولة الأولى لصالح مرشح حزب مستقبل وطن أحمد علي إبراهيم.

دائرة الخليفة



أما في دائرة الخليفة، المخصص لها مقعد واحد، تم خوض الإعادة عليه بين مرشحين واحد حزبي وآخر مستقل، وإذ حسم المقعد مرشح حزب مستقبل وطن سيد حنفي طه بعدد أصوات 12.684، بفارق 11.194 صوتا عن منافسه المستقل محمد سيد عبد العزيز الذي حصل على 1.490 صوتًا.

بلغ عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 321 ألفًا و499 ناخبًا، وشارك في جولة الإعادة 15 ألفًا و770 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى نحو 4.9%.

دائرة البساتين ودار السلام



أظهرت نتائج الحصر العددي لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة دار السلام والبساتين فوز مرشح حزب مستقبل وطن محمود الشيخ، إذ حصل على 10.798 صوتا، متفوقًا على منافسه المرشح المستقل حشمت أبو حجر، الذي حصل على ألف و878 صوتًا.

وكان أبو حجر أعلن انسحابه من الانتخابات بعد القبض على عدد من أنصاره، وذلك بعد ساعات من بدء جولة الإعادة، إذ أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأول، ضبط 3 أشخاص بدائرة دار السلام بحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، ومبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لحثهم على التصويت لصالحه.

ووفقُا لقانون تقسيم الدوائر، فدائرة البساتين ودار السلام مخصص لها ثلاثة مقاعد بالنظام الفردي، وقد فاز في الجولة الأولى إسلام قرطام، مرشح حزب المحافظين، وعلي عبد الونيس مرشح حزب حماة الوطن.

وسجل عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 627 ألف ناخب، وبلغ عدد المشاركين 12 ألفًا و676 ناخبًا، بنسبة مشاركة قدرت بنحو 2%.

دائرة حلوان



وأظهرت نتائج الحصر العددي لجولة الإعادة، في دائرة حلوان المخصص لها ثلاثة مقاعد، فوز كل من عيد حماد مرشح حزب مستقبل وطن بعدد 31.084 صوتًا، ومصطفى إسماعيل دقدق مرشح حزب حماة الوطن بعدد أصوات 25.511، وخالد رياض المرشح المستقل بـ 28.728 صوتًا.

وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 828 ألفًا و430 ناخبًا، وشارك في جولة الإعادة 50 ألفًا و823 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى نحو 6.1%.