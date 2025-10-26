أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رفضه لعمية السابع من أكتوبر 2023، التي شنتها حركة حماس لاستهدافهم للمدنين الإسرائيلين، بدلا من عشرات الجنود والدبابات في المعسكرات، معلقًا: "عندما تبدأ بقتل مدنيي العدو توقع أنه سيقتل مدنييك، أنت الطرف الأضعف، الذي ليس لديه ولا دبابة، ولا مدفع ولا طيارة ولا مسيرة ولا شيء، أنت كل ما تمتلكه بندقية آلية وقاذف صاروخي صغير".

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن المقاومة يجب عليها استهداف الجيوش فقط، حتى لو استهدف الاحتلال المدنين باعتباره الأقوى ولإنه لا يلتزم بالقوانين الدولية.

وعلق قائلًا: "أنا لا أقتل مدنين ولا أتعرض للمدنين، والمقاومة هي مقاومة لجيوش الاحتلال مش للمدنين في منازلهم، لإن إذا قتلت مدنين لا تحزن لو قتل مدنييك، حتى لو فعلت إسرائيل هذا فهي الطرف الأقوي ولا تلتزم بالقانون الدولي".

وأكد ضرورة تجنب الأعمال المسلحة في الشرق الأوسط بعد 1973، نظرًا لأن الدبلوماسية أثبتت فاعلياتها في مواجهة هذه النزاعات، مشيرًا إلى أن الأعمال المسلحة لا تؤذي إلا الشعوب.

واستشهد بالدعم الذي حشدته فرنسا وعدد من الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية للقضية الفلسطينية وانضمام بريطانيا لها لاحقًا، في مواجهة الولايات المتحدة، معلقًا: "الراجل ماكرون دا الواحد يحيه ويقدره لأنها قاد في وجه المعارضة الأمريكية الإسرائيلية الشديدة".