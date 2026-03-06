تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 مارس 2026.

وجاءت الأسعار للكيلو على النحو التالي:



انخفضت أسعار السمك البلطي 10 جنيهات لتتراوح بين 68 و72 جنيهًا.

واستقرت أسعار البلطي الأسواني لتتراوح بين 30 و80 جنيهًا.

واستقر سعر فيليه البلطي من 75 إلى 275 جنيهًا.

واستقر سعر السمك البياض الأملس ليترواح بين 150 و250 جنيهًا.

واستقرت أسعار الثعابين لتتراوح بين 100 و600 جنيه.

واستقرت أسعار المكرونة السويسى لتتراوح بين 80 إلى 140 جنيهًا.

واستقرت أسعار السبيط والكاليماري لتتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الكابوريا 10 جنيهات لتتراوح بين 50 و170 جنيهًا.

وثبت سعر البربون ليتراوح بين 250 و320 جنيهات.

وهبط سعر سعر الجمبري الجامبو 10 جنيهات ليترواح بين 950 و1150 جنيهًا.

وثبت سعر الجمبري الصغير ليترواح بين 200 و400 جنيه.

واستقر سعر البوري ليتراوح بين 180 إلى 260 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الماكريل 20 جنيها ليتراوح بين 120 و220 جنيهًا.