تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 6مارس 2026.



جاءت أسعار الخضار كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيهًا.

وارتفعت أسعار البطاطس جنيهان لتتراوح بين 5 إلى 12 جنيهًا.

واستقرت أسعار البصل الأبيض لتتراوح بين 4إلى 9 جنيهات.

بينما ارتفعت أسعار الكوسة جنيهان لتتراوح بين 18 إلى 20 جنيهًا.

واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

أما الفاصوليا الخضراء فتراوحت أسعارها بين 20 إلى 40 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الباذنجان 5جنيهات لتترواح بين 12 إلى 20 جنيهًا.

بينما ارتفعت أسعار الفلفل الرومي 4 جنيهات لتتراوح بين 18 إلى 28 جنيهًا.

واستقرت أسعار الفلفل الحامي لتتراوح بين 17 إلى 25 جنيهًا.

بينما ارتفعت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 13 إلى 27 جنيهًا.

- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقرت أسعار البرتقال البلدى لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

واستقرت أسعار اليوسفى لتترواح بين 4 إلى 14 جنيها.

و ارتفع سعر الليمون البلدي جنيهاً ليتراوح بين 15 إلى 26 جنيهًا.

واستقرت أسعار الجوافة لتترواح بين 14 إلى 26 جنيها.

ثبتت أسعار الرمان ليترواح بين 15 إلى 30 جنيها.

واستقرت أسعار الفرولة لتترواح بين 15 إلى 17 جنيها.