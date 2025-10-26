صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي

خسر ليفربول للمرة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالسقوط أمام مستضيفه برينتفورد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.

تقدم برينتفورد عن طريق دانجو واتارا في الدقيقة 5 من بداية المباراة، ثم أضاف كيفين شادي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 45، وقلص ليفربول النتيجة عن طريق الظهير الأيسر ميلوس كيركيز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وفي الشوط الثاني أضاف إيجور تياجو الهدف الثالث لصالح برينتفورد من ركلة جزاء نفذها بنجاح، ثم قلص محمد صلاح النتيجة للريدز في الدقيقة 89 بتوقيعه على الهدف الثاني.

وشهدت المباراة تأخر انطلاق الشوط الثاني بسبب إصابة حكم المباراة خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

وتعرض الحكم سيمون هوبر للإصابة بين شوطين المباراة، ليغادر المباراة ويقود الحكم الرابع تيم روبينسون بدلًا منه.

وأوضح الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، أن الحكم سيمون هوبر تعرض لإصابة عضلية ولكنه تمكن من الاستمرار كحكم رابع في المباراة.

بهذا الفوز رفع برينتفورد رصيده للنقطة 13 وتقدم للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 15 نقطة، وتراجع للمركز السادس في جدول الترتيب.