نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق العازلة على طول حدود غزة ولبنان وسوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن عملية إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب لن تبدأ إلا بعد نزع سلاح حماس.

وأوضح نتنياهو أن هذا الشرط تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو في خطابٍ أمام الجنود: "ستواجه حماس قريبا معضلة: إما أن تُلقي سلاحها بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة".

وأكد أن نزع السلاح سيتم بغض النظر عن ذلك، وحينها "لن يُشكل قطاع غزة تهديدا لإسرائيل".

كما وصف نتنياهو المناطق العازلة على طول حدود إسرائيل بأنها ضرورية لأمن البلاد، قائلا إن عرضها يجب أن يكون عدة كيلومترات.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق العازلة على طول الحدود مع لبنان وسوريا.

كما صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى "إلى الأبد" في "منطقة أمنية" على أطراف قطاع غزة.

وكان جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تراجعوا إلى ما وراء ما يُعرف بـ "الخط الأصفر" في قطاع غزة عقب سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي.

ويفصل الخط 47% من الأراضي التي يسيطر عليها الفلسطينيون في غرب القطاع، عن 53% من مساحة قطاع غزة التي تسيطر عليها إسرائيل .

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير في السابع من ديسمبر الماضي أن ما يُسمّى بـ"الخط الأصفر" بات يشكل الحدود الجديدة، باعتباره خط دفاع أمامي للمستوطنات الحدودية الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه خط هجوم.