سفير تركيا يعلن استعداد أنقرة تقديم 100 منزل جاهز للبنان

أعلن السفير التركي لدى بيروت مراد لوتيم، استعداد تركيا لتوفير 100 منزل جاهز يتم تركيبها في مدينة طرابلس، شمالي لبنان، لإيواء العائلات التي دُمّرت أو تصدعت منازلها مؤخرا.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب محافظِة طرابلس وشمال لبنان بالإنابة إيمان الرافعي، بمشاركة رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل زمرلي.

كما شارك في اللقاء مسئولون أتراك من وزارة الخارجية ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) والهلال الأحمر التركي، بحسب مراسل الأناضول الذي تابع اللقاء.

ووفق مراسل الأناضول، فإن اللقاء تركز على ملف الأبنية المتصدعة وإخلاء المنازل وتأمين الاستجابة اللوجستية السريعة للعائلات المتضررة، وذلك في إطار متابعة تداعيات كارثة انهيار المبنى في طرابلس.

وقدّمت الرافعي، خلال اللقاء عرضًا مفصلًا عن الواقع الميداني، مشيرة إلى نقص في الإمكانات التقنية واللوجستية، لا سيما لدى الدفاع المدني وفوج الإطفاء، في ظل الظروف التي شهدتها طرابلس الأسبوعين الماضيين.

وفي 8 فبراير الجاري، لقي 14 شخصًا مصرعهم وتم إنقاذ 8 آخرين إثر انهيار مبنى سكني في طرابلس.

وعقب الحادثة، أعلن رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، خلال مؤتمر صحفي، أن المدينة "منكوبة في ما يتعلق بالأبنية المهددة بالسقوط بسبب الإهمال".

كما أخلت السلطات اللبنانية، خلال الأسبوع الماضي، 229 عائلة من 21 مبنى متصدعًا في طرابلس، وفق إفادة رسمية.

السفير التركي يؤكد الدعم

وفي هذا الإطار، شدد لوتيم، خلال اللقاء، على أن التعاون لن يقتصر على المأوى، بل سيشمل مشاريع تدريب لعناصر الدفاع المدني والإغاثة، إضافة إلى تزويدهم بالمعدات الضرورية لتعزيز جهوزيتهم في مواجهة الكوارث.

وأشار إلى أن تركيا، عبر مؤسساتها الإنسانية، ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، لا سيما في الظروف الصعبة، انطلاقًا من علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه المبادرات في تخفيف معاناة العائلات المتضررة وتعزيز قدرة طرابلس على مواجهة الأزمات.

وفي حديثه للأناضول، قال السفير التركي إن الحكومة اللبنانية "تبذل جهوداً حثيثة لتوفير الدعم الضروري للمناطق المتضررة في طرابلس، ونهدف من خلال مساهمتنا إلى دعم هذه الجهود وستظل تركيا سنداً للبنان".

من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، إنها التقت بمقر الوزارة ببيروت، وفدًا رسمياً تركياً مؤلفاً من السفير التركي، والمدير العام للمساعدات الإنسانية والتقنية بوزارة الخارجية التركية كورهان كاراكوش، والوفد المرافق.

جاء ذلك في تدوينة للوزيرة على حسابها بمنصة إكس، تطرقت خلالها لزيارة الوفد التركي، والتي بدأت الأربعاء، وانتهت الخميس.

ولفتت حنين السيد، إلى أن اللقاء تم تخصيصه لمتابعة تداعيات الحوادث الأخيرة في طرابلس، حيث أعرب الوفد التركي عن استعداده لـ"توفير مئة منزل جاهز يتم تركيبها في مدينة طرابلس".

واعتبرت أن هذه الخطوة الإنسانية تهدف إلى توفير مأوى سريع للمتضرّرين وتعكس أهمية التعاون بين البلدين في مواجهة الأزمات.