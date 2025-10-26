النائب خليل: مصر بقيادة السيسي منارة للسلام وصوت للحكمة

أكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية "وطن السلام" وتوقيعه على "رسالة سلام من مصر إلى العالم"، جاءت تعبيرًا صادقًا عن جوهر السياسة المصرية الحديثة التي توازن بين قوة الموقف والإيمان العميق بالسلام كخيار استراتيجي.

وقال خليل إن الرئيس السيسي بعث من العاصمة الإدارية الجديدة رسالة أمل للعالم أجمع، مفادها أن مصر ستظل دائمًا منارة للسلام وصاحبة صوت عاقل يدعو إلى الحوار بدلًا من الصراع، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة تؤكد أن مصر لا تكتفي بالدعوة إلى السلام، بل تصنعه بالفعل من خلال مواقفها وسياساتها الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس عن وقف الحرب في غزة وتقديره لمعاناة الشعب الفلسطيني جاء ليؤكد أن مصر كانت وما زالت الداعم الرئيسي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنها تتحرك بجهد دبلوماسي وإنساني كبير لتخفيف معاناة المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار النائب عبد الوهاب خليل إلى أن الرئيس السيسي أعاد في كلمته التأكيد على قيمة النصر المستمد من إرادة الشعوب ووحدتها، وهو ما يربط بين انتصارات أكتوبر المجيدة وما تشهده مصر اليوم من إنجازات تنموية وإصلاحات شاملة، موضحًا أن روح أكتوبر لا تزال حاضرة في كل خطوة تخطوها الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

كما رحّب عضو مجلس النواب بتوجيه الرئيس إلى الجامعات والمدارس بتنظيم زيارات إلى سيناء، معتبرًا أن هذا التوجيه يحمل رسالة وطنية مهمة تهدف إلى تعميق الانتماء والوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، وربط الشباب بتاريخ وطنهم وبطولات أبطاله الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والعِرض.