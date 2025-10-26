عبر الحاج غريب المسن المعتدى عليه في واقعة الصفع بالسويس، عن سعادته بحجم التضامن معه في أعقاب ما تعرضه له.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، إنه شعر بدور مؤسسات الدولة ودعمها له، مستشهدًا بالقبض على المعتدي في غضون وقت قليل بعد الواقعة.

ووجه الشكر للأجهزة الأمنية ومحافظ السويس والنيابة العامة وكذلك المواطنين على دعمه إزاء الواقعة.

ولفت إلى أنه تابع ردود الأفعال المتضامنة معه والداعمة له بعد واقعة الاعتداء عليها، وشعر بسعادة غامرة جراء حجم التضامن الكبير معه وشعر أنه ليسه بمفرده.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، قد ألقت القبض على المتهمين بالتعدي على مسن بالضرب ومنعه من دخول العقار محل سكنه بالسويس.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطعى فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر سيدة من تعدي شخصين على والدها "مسن" بالضرب ومنعهما من دخول العقار محل سكنهما بالسويس.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سن 64 – مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين)، وبسؤاله قرر بقيام (تاجر ملابس، وشقيقه) بالتعدى عليه بالضرب ومنعه من دخول العقار محل سكنه لرغبتهما في طرده وأسرته من الشقة سكنه "مستأجرة من والدهما"، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.