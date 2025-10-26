ملك الأردن إلى أهل غزة: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رسالة إلى أهل غزة الصامدين، قائلًا: «سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا وقفة الأخ مع أخيه، ونستمر في إرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية».

جاء ذلك خلال خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بشقيه (النواب والأعيان)، مساء اليوم الأحد.

وشدد على أن «الأردن لن يقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية»، مؤكدًا أن «موقف الأردنيين في هذه المسألة راسخ لا يلين تمامًا كوطنهم».

وأشار إلى أن الأردن يواصل بشرف وأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، انطلاقًا من دور المملكة التاريخي تجاه القدس الشريف.

وذكر أن المنطقة والعالم شهدا على مدى العقود الماضية، حروبًا وصراعات وأزمات اقتصادية، لكن الأردن ظل قويًا.