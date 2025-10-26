الشرطة الفرنسية تعتقل اثنين من المشتبه بهم في قضية سرقة متحف اللوفر

أفادت صحيفة «لو باريزيان»، صباح الأحد، بأن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على شخصين، يشتبه في كونهما جزءا من العصابة التي نفذت عملية السطو على متحف اللوفر يوم 18 أكتوبر الجاري.

وقالت الصحيفة، إن السلطات ألقت القبض على المشتبه بهما، واللذين يبلغان من العمر حوالي 30 عامًا، مساء أمس السبت.

وجري التحقيق معهما بتهمة «السرقة المنظمة» و«التآمر لارتكاب جريمة»، كجزء من التحقيق الذي أطلقته فرقة مكافحة العصابات (BRB)، والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية (OCBC).

واقتحم أربعة لصوص ملثمون قاعة «أبولو» التي تضم جواهر وتيجان التاج الملكي الفرنسي، وسرقوا تسعة قطع نادرة تعود للقرن التاسع عشر، تُقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.

وقعت العملية حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحاً، حيث استخدم اللصوص رافعة صغيرة للوصول إلى نافذة تطل على نهر السين، وقطعوا زجاجها بمنشار كهربائي قبل التسلل إلى القاعة.

وبعد كسر خزانتي عرض، استولوا على المجوهرات وفرّوا بسرعة على دراجتين ناريتين، وقد أسقطوا إحدى القطع خلال هروبهم فبقي معهم ثمانية قطع، وأُغلق المتحف وأُخلي فوراً من الزوار والعاملين.