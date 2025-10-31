الجباس يحصل على شهادة إدارة كرة القدم من «يويفا»

أعرب دودو الجباس، نجم نادي بيراميدز، عن سعادته بحصوله على شهادة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في إدارة كرة القدم (CFM)، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا مهمًا في مسيرته المهنية داخل وخارج الملاعب.

ونشر الجباس عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» قائلًا:" فخور جدًا بحصولي على شهادة يويفا في إدارة كرة القدم (CFM)، بعد أشهر من العمل الجاد والدراسة والتأمل، هذا الإنجاز يعني لي الكثير."

وأضاف:" قدمت الدورة رؤى قيّمة حول الجوانب التجارية والقيادية في عالم كرة القدم، وهي معرفة سأحملها معي داخل وخارج الملعب."

واختتم لاعب بيراميدز تصريحاته موجهًا الشكر إلى الجهات المنظمة:" أشعر بامتنان كبير لـ أكاديمية يويفا وجامعة لوزان على إتاحة هذه الفرصة، ولكل من ساهم في هذا البرنامج الرائع".