الولايات المتحدة ترى في أزمة أنفاق رفح نموذجا محتملا لنزع سلاح حماس

قال مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لاستغلال الأزمة المتعلقة حركة حماس العالقين داخل أنفاق خلف خطوط القوات الإسرائيلية في غزة، لتطوير نموذج يمكن تطبيقه لنزع سلاح الحركة.

وذكر أكسيوس أن إقناع حماس بتسليم أسلحتهم يعد أكثر القضايا حساسية في خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة.

وتشكك إسرائيل كثيرا في إمكانية موافقة الحركة على التخلي عن سلاحها عبر الدبلوماسية، بينما يرى كثيرون في الائتلاف اليميني المتشدد الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن منح العفو لعناصر حماس أمر غير مقبول.

وقال المسؤولان الأمريكيان إن إدارة ترامب عرضت الفكرة على إسرائيل باعتبارها نموذجا يمكن أن يُبنى عليه لنزع سلاح حماس سلميا.

وذكر مسؤول منهما: "نريد أن تكون هذه حالة تجربة يمكن توسيعها لاحقا لتشمل مناطق أخرى في غزة. الموقف الإسرائيلي متشدد كعادته، لكننا في خضم مفاوضات".

وقال مسؤول أمريكي آخر إن "على الجانب الإسرائيلي أن يتصرف بنضج، وألا يسمح لأزمة تكتيكية مثل رفح أن تقوض قضية استراتيجية مثل اتفاق غزة".





