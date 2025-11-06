نيبال: البحث عن جثث متسلقين بعد حدوث انهيار جليدي

قال مسؤولون إن رجال الإنقاذ قاموا بالحفر وسط الجليد والثلوج على جبل في نيبال يوم الثلاثاء للبحث عن جثث سبعة متسلقين لقوا حتفهم في انهيار جليدي.

وضرب الانهيار الجليدي مخيم القاعدة في جبل يالونج ري، والذي يقع على ارتفاع 4900 متر، صباح أول أمس الاثنين. ومنعت العواصف الثلجية عمال الإنقاذ من الوصول إلى الموقع في نفس اليوم، لكن الطقس تحسن أمس الثلاثاء وهبطت مروحية تقل عمال الإنقاذ.

وقال مكتب إدارة منطقة دولخا إن ثمانية متسلقين آخرين أصيبوا في الانهيار الجليدي تم نقلهم جوا إلى العاصمة كاتماندو لتلقي العلاج، وهم ثلاثة فرنسيين وخمسة نيباليين.

وقالت الشرطة إنه تم انتشال ثلاث جثث على الأقل من الجليد يوم الثلاثاء.