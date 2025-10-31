السوداني: لا يمكن للعراق أن يعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن العراق لا يمكن أن يعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل على المدى الطويل، لأنه عرضة لتقلبات الأسعار والأحداث في المنطقة.

وقال السوداني خلال لقائه جمعًا من شيوخ العشائر ورجال الدين والوجهاء من مناطق جنوبي بغداد: "إن الحكومة لم تتخلَّ عن مسؤولياتها، وعملت وفق خطة وبرنامج لإكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وإطلاق العمل بمشاريع جديدة، وأنفقت 12 تريليون دينار فقط على المشاريع الخدمية، وتمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف: "إن الإنفاق ارتفع بشكل كبير في ظل عجز الموازنة التي صوّت عليها البرلمان، والبعض يتعمد تضليل الرأي العام لغايات خاصة، وأن مقدار إنفاق الدولة عام 2024 كان 150 تريليون دينار من أصل موازنة مقدارها 220 تريليون دينار".

وذكر: "حكومتنا حريصة على تنفيذ الإصلاحات في مختلف القطاعات، شرط ألّا تمسّ المواطنين من ذوي الدخل المحدود، كما ورثنا 2582 مشروعًا متلكئًا، بعضها منذ عام 2005، وبقيمة 131 تريليون دينار".

كما ذكر أن الحكومة العراقية الحالية "رسمت ملامح السياسات والعلاقات الخارجية للعراق على أساس تبادل المنفعة والمصالح المشتركة وحفظ السيادة، وعملت خلال 3 سنوات من عمرها على تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، في إطار مشروع تضمن رؤية ومنهجية لبناء الدولة القائمة على خدمة الشعب وحفظ استقرار البلد".

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في إطار برنامجه الانتخابي لطرح رؤية قائمة "الإعمار والتنمية" في منافسات الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في العراق في الحادي عشر من الشهر المقبل.