جهاز 6 أكتوبر ينفذ أعمال تجميل للأكشاك الكهربائية برسومات فرعونية استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير



أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر تنفيذ خطة لتجميل الأكشاك الكهربائية والحوائط الجانبية بعدد من القطاعات الحيوية بالمدينة، في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير،

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الجهاز لتحسين الصورة البصرية بالشوارع والمحاور المؤدية للمتحف، مشيرًا إلى أن تنفيذ الرسومات يتم بأيدي فنانين تشكيليين وشباب موهوبين من أبناء المدينة، لإضفاء طابع حضاري مميز يعكس روح الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف أن الخطة تشمل المحاور والطرق الرئيسية المؤدية للمتحف، وعلى رأسها محور 26 يوليو، وصلة دهشور، وطريق الواحات، حيث يجري العمل على توحيد الشكل الجمالي لاكشاك الانارة .

ومن جانبها، أوضحت المهندسة أمل لطفي، نائب رئيس الجهاز، أن الأعمال الجارية تتضمن طلاء اكشاك الانارة وتنفيذ رسومات فرعونية تضيف لمسات فنية راقية تعكس عمق الحضارة المصرية وتبرز جمال المحاور المؤدية للمتحف