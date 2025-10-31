عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى وسط تشديدات الاحتلال



أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافدوا منذ ساعات الصباح في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى المسجد.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال شددت الخناق عند أبواب الأقصى: الأسباط، والساهرة، وحطة، والعامود، ونصبت الحواجز الحديدية، وأوقفت الشبان ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وعقب توافد المصلين، اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي مجدي العباسي من داخل المسجد خلال خطبة الجمعة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم فلسطينيين من محافظة نابلس، بعد اقتحام مدينة نابلس وداهمت أحد المنازل في شارع المريج واعتقلت فلسطينياً، كما اقتحمت قرية قبلان جنوباً واعتقلت فلسطينياً آخر بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

كما اقتحم مستوطنون اليوم المدخل الرئيسي لبلدة دير دبوان شرق رام الله، وحرقوا مركبتين واعتدوا على مسجد.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا حي "المراح" بالمدخل الغربي للبلدة أثناء تواجد الفلسطينيين في صلاة الجمعة، وحطموا وحرقوا مركبتين، كما حاولوا اقتحام مسجد في الحي وحطموا زجاج نوافذه، مع العلم أن المسجد كان مغلقاً أثناء الصلاة ولم يكن فيه أحد.