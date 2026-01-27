التعليم: فتح باب التقديم لشغل وظائف مديري ووكلاء المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم لشغل وظائف مديرين ووكلاء بالمدارس المصرية اليابانية؛ وذلك تزامنا مع التوسع في أعداد المدارس ودخول مدارس جديدة الخدمة خلال العام الدراسي المقبل.

ويأتي فتح باب التقديم في ضوء افتتاح 10 مدارس مصرية يابانية جديدة اعتبارا من العام الدراسي 2026 - 2027، بما يرفع إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية إلى 79 مدرسة، موزعة على عدد من المحافظات، في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم تعليم عصري يجمع بين المناهج المصرية وأنشطة التوكاتسو اليابانية، التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الحياتية وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي.

وأكدت الوزارة أن التقديم لوظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة يستهدف استقطاب قيادات تربوية مؤهلة تمتلك الخبرة والكفاءة الإدارية، والقدرة على قيادة بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار وتحقق مستهدفات نموذج المدارس المصرية اليابانية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن فتح باب التقديم يبدأ من اليوم الثلاثاء 27 يناير ولمدة 15 يوما، داعية الراغبين في التقدم إلى التسجيل من هنا.

وتؤكد الوزارة أن الاختيار سيتم وفق معايير دقيقة تضمن انتقاء أفضل الكفاءات، بما يواكب التوسع المستمر ويعزز جودة العملية التعليمية داخل المدارس المصرية اليابانية.