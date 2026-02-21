 زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة - بوابة الشروق
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

بورت مورسبي - أ ش أ
نشر في: السبت 21 فبراير 2026 - 9:23 ص | آخر تحديث: السبت 21 فبراير 2026 - 9:23 ص

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت، بابوا غينيا الجديدة.

وذكرت قناة ( سكاي نيوز) عربية أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الزلزال أسفر عن أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.

