الأكثر قراءة
عاجل.. القبض على المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكمباوند في التجمع الخامس
بيتر ميمي يعتذر عن خطأ تتر صحاب الأرض.. ونوارة نجم تطالب بعدم اختلاق أزمات
القبض على المتهمين بالاعتداء على أب ونجله بقرية باسوس في القليوبية
ميشيل يانكون يكشف حقيقة شكواه ضد الأهلي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت، بابوا غينيا الجديدة.
وذكرت قناة ( سكاي نيوز) عربية أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الزلزال أسفر عن أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.