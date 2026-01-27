أمير قطر يبحث مع البرهان جهود تحقيق الأمن والاستقرار في السودان

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري اليوم.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري، رحّب الأمير في بداية الجلسة، برئيس مجلس السيادة السوداني والوفد المرافق، متطلعًا إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين ودفعها إلى آفاق أرحب.

من جهته، أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال، مؤكدا حرصه على توطيد العلاقات المشتركة لما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الدولية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام وبما يحفظ وحدة السودان وسيادته على كامل أراضيه.

كما عقد الأمير ورئيس مجلس السيادة لقاء ثنائياً، تبادلا خلاله وجهات النظر حول أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي سبتمبر 2025، التقى البرهان في الدوحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحثا سبل تعزيز التعاون، والأوضاع في السودان، وفق بيان لمجلس السيادة حينها.

وتأتي زيارة اليوم، بينما يشهد السودان تصعيداً في العمليات العسكرية، غداة تمكّن الجيش من فك حصار كانت تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد.

وقبل أيام، أكدت مصر مجدداً موقفها الداعي إلى إطلاق عملية سياسية شاملة في السودان، واحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مع ضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية.

وشدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال لقاء عُقد الأحد، مع كريستوفر لاندو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، على الأهمية القصوى للتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان، وإنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة، تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار.