وزير خارجية ألمانيا: حصر السلاح بيد الدولة شرط لاستقرار لبنان

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، إنّ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية شرط لاستقرار البلد العربي.

جاء ذلك خلال لقائه في بيروت وزير الخارجية يوسف رَجّي، في اجتماع ثنائي أعقبه لقاء موسّع بحضور سفير برلين كورت جورج شتوكل-شتيلفريد، وأعضاء من الوفدين، بحسب بيان لوزارة الخارجية اللبنانية.

ووفق البيان، أوضح فاديفول أنّ زيارته تهدف إلى "الاطلاع عن كثب على ما يمكن لألمانيا القيام به للمساعدة في تحقيق الاستقرار في لبنان باعتباره مفتاحاً لاستقرار المنطقة".

ووصف الوزير الألماني اعتداءات إسرائيل المستمرة على الأراضي اللبنانية بأنها "غير مقبولة"، ودعا إلى احترام سيادة لبنان والالتزام بترتيبات وقف الأعمال العدائية.

وأشاد بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح، مؤكدا دعم برلين للإجراءات التي تتخذها الحكومة لبسط سيطرتها في الجنوب وعلى كامل الأراضي اللبنانية.

واعتبر أن عدم نجاح لبنان في حصر السلاح بيد الدولة يرسل "إشارة سلبية" بشأن قدرة الحكومة على فرض سلطتها واتخاذ قراراتها السيادية.

وفي أكثر من مناسبة، أكد "حزب الله" أنه لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

من جانبه دعا رجّي ألمانيا إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، مؤكداً أن الحلّ الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في الجنوب.

وأشار إلى أنّ الحكومة ماضية بتنفيذ قرار حصر السلاح "بشكل تدريجي"، مضيفًا أن الجيش اللبناني يواصل أداء مهامه على أكمل وجه، وأنّ "احتكار الدولة للسلاح هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي".

وتناول اللقاء أيضًا ملف النزوح السوري، وأكد فاديفول دعم بلاده لموقف لبنان "بضرورة عودة النازحين إلى بلدهم"، فيما شدّد رجّي على "أهمية أن تترافق هذه المساندة مع تشجيع العودة وتأمين المساعدات للنازحين داخل سوريا".

وناقش الوزيران مستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بعد انتهاء مهمتها (في 31 ديسمبر 2026)، إلى جانب تعزيز التعاون الثقافي والتربوي بين بيروت وبرلين، إذ طلب الوزير اللبناني زيادة عدد المنح الدراسية المقدّمة للطلاب اللبنانيين.

والتقى فاديفول كذلك الرئيس اللبناني جوزاف عون في قصر بعبدا، على أن يجتمع لاحقًا بكلٍّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وفق مراسل الأناضول.

ووصل الوزير الألماني إلى بيروت، صباح الجمعة، في زيارة تستمر يومًا واحدًا، عقب زيارة قصيرة أجراها إلى سوريا.

وفي 5 أغسطس الماضي، قرر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل "حزب الله"، وكلف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك قبل نهاية العام الجاري.

وتشهد الحدود اللبنانية تصعيدًا عسكريًا واسعًا، إذ كثّفت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة هجماتها على لبنان، بما يشمل عمليات اغتيال تقول إنها تستهدف عناصر من "حزب الله" وشنّ أحزمة نارية في مناطق شرق وجنوب البلاد.

ووفق معطيات لبنانية، قتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفًا منذ بدء عدوانها على لبنان في أكتوبر 2023، قبل أن تتحول الحرب إلى هجوم شامل في سبتمبر 2024.

كما خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4500 مرة، واحتلت 5 تلال لبنانية إلى جانب مناطق أخرى تسيطر عليها منذ عقود.