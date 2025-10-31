اليونيسف: منظمات الإغاثة تتعرض لهجمات وتمنع من دخول مناطق في السودان

قال شيلدون بيت ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السودان أن المنظمات الإنسانية تُمنع من دخول بعض المناطق، كما تتعرض لإطلاق النار.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عددًا من العاملين في مجال المساعدات المدنية والطواقم الطبية تعرضوا لهجمات مباشرة.

وتابع: «نحاول التواصل مع الحكومة وكل أطراف الصراع لضمان وصول المساعدات إلى سكان الفاشر الذين يعيشون أوضاعًا بالغة الصعوبة».

وأشار إلى أن الهجمات تأتي في الأساس من قوات الدعم السريع والعناصر التابعة لها، مضيفًا أن تنسيق الجهود بين الحكومة والمنظمات الدولية ضروري للحصول على تصاريح وإيصال المساعدات بأمان.

وختم بيت بالتأكيد على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة على تواصل مع القوى الإقليمية والدولية للضغط على جميع الأطراف المتحاربة من أجل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وإنقاذ المدنيين، وخصوصًا الأطفال.