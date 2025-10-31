تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي يعرض تفاصيل عن عشرات حالات من الإهمال الطبي في مراكز احتجاز المهاجرين

كشف تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي عن عشرات من التقارير الموثوقة عن الإهمال الطبي والأوضاع السيئة في مراكز احتجاز المهاجرين على مستوى الولايات المتحدة، مما أثار تدقيقا بشأن كيف تشرف الحكومة على نظام الاحتجاز الواسع.

وأشار التحقيق إلى حرمان المحتجزين من الإنسولين وتركهم بدون رعاية طبية لأيام وإجبارهم على التنافس على المياه النظيفة.

والتقرير الذي طرحه السيناتور جون أوسوف وهو ديمقراطي من جورجيا، هو الثاني في سلسلة من التساؤلات التي تحقق فيما يتردد عن وقوع انتهاكات حقوقية في نظام احتجاز المهاجرين. وهو يستند إلى مراجعة صدرت في أغسطس التي تعرض تفاصيل سوء معاملة الأطفال والنساء الحوامل والتي تستند إلى أكثر من 500 تقرير عن سوء المعاملة والإهمال التي جرى جمعها بين يناير وأغسطس.

وتوثق أحدث وثيقة أكثر من 80 حالة موثوقة من الإهمال الطبي والشكاوى واسعة النطاق عن عدم كفاية الغذاء والمياه.

ويقول المحققون في مجلس الشيوخ إن هذا يشير إلى الإخفاقات الممنهجة في الإشراف الاتحادي على مراكز الاحتجاز.

ويستشهد التقرير بروايات للمحتجزين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وتقارير إخبارية وموظف واحد، على الأقل، من موظفي وزارة الأمن الداخلي الذي يصف التأخير في الرعاية الطبيعة التي تثبت في بعض الحالات أنها تهدد الحياة.