وسائل إعلام أميركية تعلن فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

وذكرت قناة "سي بي إس" أن المرشح الديمقراطي زهران مامداني فاز بانتخابات عمدة مدينة نيويورك، وهزم المرشح المستقل أندرو كومو والمرشح الجمهوري كورتيس سليوا.

ولفتت إلى أنه بعد عد 38% من الأصوات، لغاية الآن، زهران ممداني يتقدم على أندرو كومو بنسبة 11.2%.

أما كورتيس سليوا فقد حصل على 8% فقط من الأصوات.

وكشفت "سي بي إس" أن ممداني أبلى بلاء حسنا وسط الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما، وبشكل خاص الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.

وسجل أرقاما جيدة وسط غالبية خريجي الجامعات، الذين يفوق عددهم عدد الناخبين غير الجامعيين.

وقال سكان نيويورك إن تكلفة المعيشة هي قضيتهم الرئيسية، واستطاع ممداني إقناع أولئك الذين بنوا قرار تصىويتهم على أساسها.

كذلك أكدت "سي أن أن" فوز زهران ممداني في انتخابات نيويورك.

من جهة أخرى أكدت قناة "فوكس نيوز" فوز ميكي شيريل بمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي.

في غضون ذلك، حقق الديمقراطيون سلسلة فوز في انتخابات حكام وبلديات أمريكية.



فقد فازت الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر في سباق حاكم ولاية فرجينيا.

وفاز الديمقراطي أفتاب بوريفال في انتخابات رئاسة بلدية سينسيناتي على كوري بومان، الأخ غير الشقيق لنائب الرئيس جيه دي فانس.

وفي أتلانتا، فاز أندريه ديكنز بولاية ثانية في سباق رئاسة البلدية.

كما فازت عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية غزالة هاشمي بمنصب نائبة حاكم ولاية فرجينيا.

وفاز الديمقراطي كوري أكونور بسباق رئاسة بلدية بيتسبرغ.

وتغلب ممداني على منافسه المستقل أندرو كومو، ليصبح بذلك أول عمدة من أصول مسلمة يتولى منصب عمدة المدينة الأكبر في البلاد، ويعد أيضا من بين أصغر عمدها سنًّا.

ويمثل فوز ممداني انتصارًا كبيرًا للجناح التقدمي والاشتراكي الديمقراطي داخل الحزب الديمقراطي، متغلبًا على التيار المعتدل والمحافظ الذي مثله كومو.

وجدد الرئيس الأميركي هجومه على ممداني، داعيا الناخبين اليهود إلى التصويت ضده، ووصفه بأنه "يكره اليهود"، وفق منشور على منصة تروث سوشيال.

وكتب الرئيس الأميركي "أي شخص يهودي يصوّت لزهران ممداني … هو شخص غبي!"، مضيفا أن ممداني المعروف بدفاعه القوي عن القضية الفلسطينية "يكره اليهود".

وكان ممداني دائما هدفا للهجمات بسبب مواقفه من سياسات الحكومة الإسرائيلية والحرب في غزة، لكنه لم يتراجع عنها، مؤكدا في الوقت نفسه خلال حملته رفضه القاطع لمعاداة السامية وسعيه لطمأنة المجتمع اليهودي.