محكمة تونسية تصدر حكما بسجن القاضي المعارض أحمد صواب 5 سنوات

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، حكما بسجن القاضي المتقاعد أحمد صواب لمدة 5 سنوات، بعد توجيهه انتقادات علنية للقضاء وسياسات الرئيس قيس سعيد.

وحوكم صواب في جلسة غاب عنها اليوم، باستخدام قانون مكافحة الإرهاب بحسب ما أفاد به محاموه. ومن المتوقع أن تقدم هيئة الدفاع طعنا ضد الحكم.

وكان أفراد من عائلة صواب ونشطاء من المجتمع المدني شاركوا في وقفة احتجاجية أمام المحكمة قبل جلسة اليوم.

وقبل إيداعه السجن استخدم صواب في تصريح تضمنه مقطع فيديو استعارات لغوية عبر لفظ "السكاكين" لتوضيح الضغوط المسلطة على رقاب القضاة.

وجاءت انتقاداته بعد صدور أحكام مشددة ضد العشرات من السياسيين والمعارضين ورجال أعمال في قضية "التآمر على أمن الدولة"، في جلسة اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية فاقدة لمعايير المحاكمة العادلة.

ويعمل أحمد صواب محاميا منذ تقاعده من منصبه كقاضي بالمحكمة الإدارية.