أبو الغيط: الوشاح الأكبر نجمة فلسطين من أغلى ما تقلدت طوال مسيرتي

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن اعتزازه البالغ بتقليده الوشاح الأكبر – نجمة فلسطين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وقال أبو الغيط في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، : "تشرفتُ مساء اليوم بتقلّد الوشاح الأكبر – نجمة فلسطين من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين".

وأضاف: "أود أن أتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس على هذا الوسام الذي يعد من أغلى ما تقلدت طوال مسيرتي. عاشت فلسطين حرة".

ويُعد وسام نجمة فلسطين من أرفع الأوسمة التي تمنحها دولة فلسطين تقديرًا لدور الشخصيات العربية والدولية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقلد الرئيس الفلسطيني، اليوم الجمعة، أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين، بمناسبة قرب انتهاء مهامه أمينا عاما للجامعة.

وحضر التكريم عن الجانب الفلسطيني كل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، ومندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك.

وعن جانب جامعة الدول العربية، الأمناء العامين المساعدين السفير حسام زكي، والسفير فائد مصطفى.