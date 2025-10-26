رسامون بريطانيون: لوحاتنا لدعم غزة والضفة الغربية نتيجة شعورنا بالعجز تجاه الإبادة

من المقرر أن يقام معرض فني تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قاعة إيدن كورت في بريطانيا.

معرض "جيرنيكا إلى غزة" هو عبارة عن مجموعة من أعمال ثلاثة فنانين، إيان وايت، وجيني هيبورن، ودوت ووكر، ويقام في الفترة من 26 أكتوبر إلى 26 نوفمبر 2025.

وقرر الثلاثي المتمركز في أكاديمية WASPS Inverness الإبداعية تنظيم معرض يصور محنة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

بالنسبة للفنانين، فإن المعرض هو فرصة لهم لمشاركة مشاعرهم حول العجز الذي شعروا به خلال ما يعتبرونه إبادة جماعية في غزة. فبعد أن قاموا بالرسم والتلوين حول الحرب على مدى العامين الماضيين، تمكن إيان وجيني ودوت من جمع أعمالهم معًا للعرض في إيدن كورت.

وقال إيان، متحدثًا عن سبب تنظيم المعرض: "أقضي وقتًا على وشك البكاء، لأنه لا يُمكن للمرء أن يضع نفسه مكانهم. هؤلاء الأمهات والآباء والأطفال يعيشون في غزة ويتعرضون للقصف ليلًا ونهارًا أسبوعًا بعد أسبوع".

وأضاف أن "شعورنا بالعجز وعدم القدرة على فعل شيء لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة والإذلال والاضطهاد والقتل وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظل نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل، دفعنا إلى توجيه طاقاتنا الإبداعية لإنتاج هذا العمل".

يذكر أن سم المعرض مستوحى من لوحة جيرنيكا لبيكاسو، التي تعتبر واحدة من أقوى التصريحات السياسية للفنان، والتي رسمها كرد فعل فوري على ممارسات القصف الجوي المدمرة التي شنها النازيون على مدينة جيرنيكا الباسكية خلال الحرب الأهلية الإسبانية.

وتصور لوحة "جيرنيكا" مآسي الحرب والمعاناة التي تسببها للأفراد، وخاصة المدنيين الأبرياء.

أما الرسامة دوت فقالت: "اللوحة كانت تصور الحرب الأهلية الإسبانية والخسائر البشرية الفادحة بينما غزة أشبه بتكرار لها، وكأننا لا نتعلم منها شيئًا. الأمر مستمر ولا يتغير. إنه مجرد تكرار لما حدث".

وأضافت: "ما زلنا نكرر نفس النهج فيما يتعلق بالحرب. نقتل أعدادًا كبيرة من المدنيين دون أي فهم أو تغيير لما نفعله".

وقام إيان بتصوير لوحة بيكاسو، حيث تنتقل الصورة من جيرنيكا إلى وجوه الفلسطينيين. كما استخدم الفنانون الصور التي شاهدوها والقصص التي سمعوها كأساس لأعمالهم.

وقالت الرسامة جيني: "لحسن الحظ، هناك وقف لإطلاق النار الآن، لكننا نتعرض لكل هذه الصور من المعاناة وكان هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك".

ويسلط المعرض الضوء أيضًا على دور الفن في المجتمع وتأثيره على عملية صنع القرار وقدرة الناس على الشعور بالتواصل.

قال إيان: "الفن هو أهم ركيزة في الحضارة. إنه ما يُظهر البشرية في أبهى صورها بأفكارها الإبداعية. إنه صوت التغيير، وإن لم يستطع الفن القيام به، فلن يفعله أحد آخر".

وأضافت دوت: "نريد إثارة قدر من التعاطف مع معاناة كلٍّ الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولسنا بصدد السعي لتحقيق أجندة سياسية هنا".