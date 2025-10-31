قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إن فلسفته في الحياة تقوم على «الحلم»، مشيرا إلى أن كل أحلامه تحولت إلى حقيقة.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «نظرة» عبر «صدى البلد» أن حلمه الأكبر الذي لا يزال يراوده يتمثل في الكشف على مقبرة ملكية كاملة، لافتا إلى حفره مع فريق عمله الشاب 70 موقعا جديدًا في وادي الملوك الغربي والشرقي، حتى الآن.

ورد على سؤال حول اقترابه من كشف مقبرة نفرتيتي، قائلا: «أنا إحساسي أنني سأعثر على المقبرة».

وعبر عن رفضه اعتزال العمل في مجال الآثار، قائلا: «لن أعلن اعتزالي أبدًا غير لما أموت.. أنا لا يمكن أقعد في البيت بدون عمل».

واعتبر أن تركه لمنصبه الوزاري عام 2011 «أحسن شيء حدث له في حياته»، مؤكدا أن تفرغه للعمل العلمي بعد مغادرة الوزارة أتاح له الفرصة للكتابة والحفر والاكتشاف والسفر وإلقاء المحاضرات حول العالم.

وأكد أن هذه الفعاليات تحولت إلى منصات دعائية وترويجية هامة للسياحة في مصر، قائلا: «عندما يحضر لك 3000 شخص في المحاضرة، فإنهم يخرجون يرددون اسم مصر».