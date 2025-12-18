أهدى الفنان أحمد سعد أغنية "فخر العرب المصري"، للنجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي؛ تعبيرًا عن تقديره لما يقدمه من مستويات مميزة وإنجازات رفعت اسم الكرة المصرية والعربية على الساحة العالمية.

وتحمل الأغنية كلمات تشيد بمسيرة محمد صلاح، حيث تصفه بـ"النسر في السما" و"الفرعون المصري"، في إشارة إلى طموحه الدائم وإصراره على تحقيق النجاح، كما تؤكد الكلمات مكانته كنموذج مشرف لـ "ابن البلد" الأصيل بما يتمتع به من تواضع وأخلاق، جعلاه مصدر فخر للمصريين والعرب.

وتبرز الأغنية مدى ارتباط الجماهير بمحمد صلاح، معتبرة أن حبه محفور في القلوب، وأن وجوده يمنح الأمل والإلهام، خاصة مع ما يجسده من قوة وصلابة وعزيمة لم تنكسر، ليظل اسمه محفورًا في تاريخ كرة القدم كأحد أبرز النجوم في العصر الحديث.

وتأتي هذه الأغنية في إطار موجة من الدعم الجماهيري والفني التي يحظى بها محمد صلاح، تأكيدًا على مكانته الكبيرة وتأثيره الإيجابي داخل المستطيل الأخضر وخارجه.