أكبر صفقة أسلحة في تاريخ اسرائيل: «السهم 3» في طريقه إلى ألمانيا

أعلنت وزارة جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، توقيع صفقة ضخمة لتوسيع نطاق بيع منظومة الدفاع الجوي "آرو 3" الاسرائيلية إلى ألمانيا، المصنّعة من قبل شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وفقا للإعلام الإسرائيلي.

وتُعتبر هذه الصفقة الأكبر في تاريخ إسرائيل، ومن المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى رقم قياسي يتجاوز 6.7 مليار دولار، أي ما يزيد على 20 مليار شيكل.

وقال الإعلام الإسرائيلي، إنه أُقيم حفل التوقيع الرسمي في ألمانيا، بعد الحصول على موافقة البرلمان الألماني (البوندستاج). وحضر الحفل مسئولون كبار من كلا الجانبين، بحسب وكالة معا الفلسطينية

ويمثل هذا التوقيع علامة فارقة في العلاقات الأمنية بين إسرائيل وألمانيا، ويعكس القدرات التكنولوجية والأمنية للصناعة الإسرائيلية وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلي.