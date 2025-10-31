أكثر من 17 ألف طن صادرات متنوعة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أفاد فيه بأن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، وغادرت منه نفس العدد، ليصل إجمالي السفن بالميناء إلى 26 سفينة.

وأوضح البيان أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 17,512 طنًا، شملت 8,731 طن يوريا، و2,600 طن أسمنت معبأ، و6,181 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71,278 طنًا، تضمنت 9,000 طن ذرة، و6,211 طن حديد، و1,021 طن خشب زان، و4,320 طن زيت طعام، و11,000 طن فول، و12,389 طن خردة، و11,000 طن سكر، و2,630 طن عدس، و400 طن أبلاكاش، و13,307 طن قمح.

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 101,324 طنًا، بينما بلغ رصيد القطاع الخاص 48,060 طنًا.

وغادرت الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3,585 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 5,589 حركة.

كما غادرت السفينة OLYMPOS SEAWAYS التابعة للخط الملاحي RORO، والتي تربط ميناء دمياط بميناء تريستا الإيطالي، بعد تداول 4,141 طنًا من الخضروات والفواكه والملابس والمنسوجات والكابلات والألومنيوم، متجهة إلى عدة دول أوروبية منها إيطاليا، هولندا، ألمانيا، إنجلترا، سلوفاكيا، التشيك، إسبانيا، رومانيا، السويد، بولندا، سلوفينيا، وفرنسا.